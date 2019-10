Eni annuncia avvio spint della produzione a Obiafu 41 in Nigeria

Eni

(Teleborsa) -, a sole 3 settimane dal completamento del progetto, ha già. La scoperta contiene unpari a circa, e il gas prodotto verràal fine di potenziare la disponibilità di energia elettrica locale.Ilè stato possibile grazie ad unpredisposto dal gruppo, che prevedegià nella fase esplorativae locon con impianti di produzione limitrofi.Al termine della fase di ramp-up del pozzo, launa portata di circaal giorno. Il gas prodotto viene, per poi essere destinato alla, entrambi operati da Eni.Laattualmente ha una potenza installata pari a 500 MW ed è in corso un potenziamento che ne. Questo consentirà a Eni di generare ildisponibile, attestandosi come leader tra i produttori di energia elettrica nel paese., segno evidente dell’attenzione della società per le comunità locali. Oltre alla centrale di Okpai, Eni fornisce energia elettrica, direttamente dai suoi impianti, acon un bacino di utenza di circa 500.000 persone.I fabbisogni e le necessità del paese sonofin dall’avvio delle attività nel paese nel 1962, con iniziative relative all’accesso all’energia, lo sviluppo sociale e agricolo, l’istruzione e la formazione, l’assistenza sanitaria, la protezione dell’ambiente e della cultura. Solocostruiti oltre 400 km di strade e 150 strutture tra scuole e ospedali, contribuendo significativamente al miglioramento della qualità della vita delle comunità in cui Eni opera. Tra i progetti di maggior impatto, il, programma integrato di sviluppo imprenditoriale nel settore agricolo.