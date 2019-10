Mondadori in rally: ricevuta offerta da Verità per 5 testate

Mondadori

(Teleborsa) - Su di giri a Piazza Affari il titolocon un guadagno di quasi il 4%. A far schizzare in alto le azioni del gruppo editoriale è stata l', gruppo che nel 2018 aveva già comprato Panorama. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda di Segrate ha deciso di "porre in essere tutte le azioni volte a esaminare e a finalizzare l'operazione".L'offerta del quotidiano fondato da, il cui termine ultimo è fissato per il 31 dicembre 2019, prevede la costituzione di una newco, la cui partecipazione sarà al 75% da parte de La Verità e al 25% di Mondadori e comporta anche un earn-out a favore di Mondadori e meccanismi di put/call a favore dei soci.