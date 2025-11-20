Safilo valuta un'offerta in contanti per l'intero capitale di Inspecs

Safilo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole, hain relazione a una potenziale acquisizione delle attività Eschenbach Group e BoDe di Inspecs, e successivamente di aver avanzato due possibili offerte in denaro non vincolanti per acquisire l'intero capitale sociale emesso e da emettere di Inspecs. Tali proposte sono state respinte da Inspecs.Conformemente al City Code on Takeovers and Mergers, Safilo ha confermato che sta continuando a valutare le proprie opzioni, inclusa lasociale emesso e da emettere di Inspecs.Il presente annuncio non costituisce un'intenzione di presentare un'offerta e, pertanto, non vi è alcuna certezza che un'offerta verrà effettivamente formulata, né sui termini di tale eventuale offerta, fatto salvo che il corrispettivo perEntro e non oltre le ore 17.00, ora di Londra, del(ossia 28 giorni dalla data odierna), Safilo dovrà annunciare l'intenzione di presentare un'offerta per Inspecs oppure comunicare che non intende presentare un'offerta per Inspecs.ha fatto sapere oggi che il board ha respinto le proposte di Safilo in quanto ritenute inferiori a quelle ricevute da H2 Equity Partners e da Risk Capital Partners e Ian Livingstone (insieme il consorzio), e in quanto "fondamentalmente sottovalutavano la società".Alla data odierna, la proposta più elevata ricevuta dal board da una qualsiasi delle parti menzionate comprende un'offerta in contanti di, con un'offerta alternativa di azioni non quotate.