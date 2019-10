Manovra, fonti Mef: 2 mld da nuove tasse

(Teleborsa) - La manovra di bilancio prevede di, mentre lSono alcuni dei dati sulla legge di bilancio che filtrano dae che chiariscono alcune cifre circolate nelle ultime ore.Nel dettaglio, dal ministero viene: dallae 2Le prime due imposte, chiariscono le fonti ministeriali, sono dirette "a cambiare comportamenti, mentre la tassa sui big del web si applica su un settore con molta elusione". In particolare, l', tanto che la finalità vera sarebbe un incasso zero.Diverso il discorso per lanonostante raccolga "solo" 700 milioni dai giganti del web che hanno risorse superiori all'intero Pil della Grecia. L'imposta - spiegano le fonti del Mef - è un "modo per recuperare gettito da un settore che di fatto trasferisce facilmente utili e tassazione in Paesi nei quali il prelievo è ridotto"., dai quali si attendono una ventina di milioni: il bollo non si pagherà sull'atto ma su ogni singolo foglio che lo compone., mentre sono(gli indici che hanno sostituto gli studi di settore) o che applicano i regimi forfettari.Questo sposta il gettito dal 2019 al 2020 con un beneficio di fatto per chi ne usufruirà che verserà le tasse non ora a fine anno ma a giugno-luglio prossimo.Infine, la manovra, prevedrà una t, rimodulando il prelievo per favorire i ticket digitali rispetto a quelli cartacei.