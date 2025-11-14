Milano
11:49
44.230
-1,17%
Nasdaq
13-nov
24.993
0,00%
Dow Jones
13-nov
47.457
-1,65%
Londra
11:49
9.674
-1,36%
Francoforte
11:49
23.815
-0,94%
Venerdì 14 Novembre 2025, ore 12.05
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Bilancia commerciale globale Italia in settembre
Bilancia commerciale globale Italia in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
14 novembre 2025 - 10.15
Italia,
Bilancia commerciale globale in settembre pari a 2,85 Mld Euro
, in aumento rispetto al precedente 1,88 Mld Euro (la previsione era 3,18 Mld Euro).
Condividi
Leggi anche
Bilancia commerciale globale Italia in agosto
Bilancia commerciale extra UE Italia in settembre
Giappone, Bilancia commerciale in settembre
Bilancia commerciale Unione Europea in settembre
Altre notizie
Bilancia commerciale Francia in settembre
Germania, Bilancia commerciale in settembre
Bilancia commerciale beni Regno Unito in settembre
Giappone, bilancia commerciale in deficit a settembre per 235 miliardi di yen
Appuntamenti macroeconomici del 16 ottobre 2025
Bilancia commerciale Unione Europea in agosto
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto