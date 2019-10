Lavoro, con dl Salva-imprese c'è mini riforma del Jobs Act

(Teleborsa) - E alla fine arriva anche larenziano, inserita nell'alveo delle misure che compongono il approvato con voto di fiducia al Senato il 23 ottobre scorso ed ora all'esame della Camera. Fra i temi caldo la riforma dei contratti, stretta sulle false collaborazioni, maggiori tutele per lavoratori autonomi e riders, ma anche una modifica della disciplina suindennità e compensi minimi.- Il testo uscito dal Senato apportaandando acorreggere l'che nella nuova versione applica la disciplina delanche ai "rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente". In questo contesto il Dl inserisce tra i rapporti di lavoro subordinato anche le. Cambia anche la disciplina in relazione alledel lavoro, giacché per identificare unnon sarà, dunque,la presenza di unae l'obbligo di rispettareLe nuove norme si traducono in. Il decreto estende, infatti, ai ciclofattorini impiegati in maniera continuativa e a coloro che lavorano in maniera occasionale e discontinua, le. Ciò significa un(divieto di cottimo, paga minima oraria collegata ai Ccnl, salute e sicurezza, tutele previdenziali) a cui può affiancarsi unaattraverso la stipula di contratti collettivi. I rider non potranno essere retribuiti in base alle consegne effettuate maparametrato ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. La contrattazione collettiva avrà, poi, il compito di regolare in concreto la figura dei rider. Ai fini del trattamento di lavoro, quindi, i riders verrannoa meno che non abbiano un rapporto di(fino a 5mila euro l'anno). È, inoltre, prevista un'pari almeno al 10% per il