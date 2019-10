Brexit, Johnson chiede elezioni anticipate: "Parlamento ha fallito"

(Teleborsa) -Con queste parole il Premier britannicoha argomentato la mozione annunciata nei giorni scorsi e presentata dal suo Governo per chiedere alla Camera dei ComuniIlha aggiunto che avrebbe "lailcome aveva promesso, ma ha accusato la Camera di aver rinviato il suodi non rispettare il: il risultato è un rinvio die a un costo di ", ha detto il leader laburistarespingendo la mozione. Subito dopo ha accusato il premier di essersi rimangiatosullaconfermando, come aveva ribadito più volte, di essere favorevole a elezioni anticipate, ma, almeno fino a quando non ci saranno garanzia che ilnon siaNella giornata di oggi,infatti,la richiesta delrimandando la data ultima alAd annunciarlo il