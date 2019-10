Gualtieri: "Manovra ambiziosa nonostante eredità pesante"

(Teleborsa) - Unanonostante l'Così il ministro dell'Economiadefinisce la legge di bilancio nel corso del suo intervento all'iniziativa di Poste italiane "Sindaci d'Italia"."Quattro sono i pilastri della nostra strategia: gli; lasu lavoro e impresa;; e, che va rimesso al centro", ha spiegato il ministro che ha ricordato anche la".Quella che il governo si accinge a varare è, per Gualtieri, una ". La prima cosa è. È positivo essere riusciti asenza aver percorso la strada più facile:", ha dichiarato il titolare del Mef.Si tratta - ha continuato il ministro - "di una" ma che prevede un "grande piano per laIl governo ha poi "previsto", ha riferito Gualtieri che ha dedicato una parte dell'intervento ai Comuni, specificando che è "una manovra che aderisce alla realtà".", dice Gualtieri, che parla di "due fondi e uno specifico, con 3,5 miliardi in un triennio per gli enti territoriali, articolato in una modalità per consentire l'utilizzo immediato delle risorse da parte dei comuni e una ripartizione per i comuni grandi e una per i piccoli così che quest'ultimi abbiano risorse dirette da mettere, come si dice in gergo, subito a terra".Nella legge di Bilancio è stata definita una ", mettere più soldi nelle buste paga dei lavoratori". Ma ciò, insiste, "non basta se non caliamo queste misure sul territorio".In merito al tema del, rilanciato anche dal presidente dell'Anci Antonio Decaro, Gualtieri si è detto favorevole e ha indicato "una legge che giace in Parlamento che prevederebbe il minimo di una indennità di 1.500 euro ai sindaci. Siamo un governo che vuole parlare meno e ascoltare di più." - ha concluso il ministro -".