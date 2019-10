Ecomondo/Key Energy, ENEA presenterà soluzioni innovative per l’efficienza

(Teleborsa) - Un software gratuito per smartphone e tablet capace di analizzare la vulnerabilità energetica e strutturale dei condomini, un nuovo portale dedicato alle imprese che devono inviare le diagnosi energetiche alla scadenza del 5 dicembre e una guida agli eco-incentivi in essere. Sono alcuni degli strumenti per promuovere l’che l’presenterà allain programma a Rimini dal 5 all’8 novembre nel corso di un insieme di eventi organizzati dall’ENEA, presentare case studies e buone pratiche.Agli incontri - che prevedono crediti formativi riconosciuti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. - parteciperanno in qualità di relatori, oltre ai ricercatori dell’ENEA, rappresentanti di aziende e associazioni che offrono servizi e tecnologie per l’efficienza energetica e la produzione da fonti rinnovabili. Al termine di ogni convegno sarà possibile incontrare gli esperti ENEA in sessioni B2B.promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall’ENEA. Hanno aderito aziende, ordini professionali, amministrazioni comunali, istituzioni scolastiche e associazioni che si impegnano a realizzare eventi, attività promozionali e seminari per favorire un uso più consapevole ed efficiente dell’energia, senza rinunciare al comfort negli uffici, nelle abitazioni e nelle scuole. Chi volesse aderire all'iniziativa può ancora presentare proposte all’ENEA sul portale di “Italia in classe A”: i progetti ritenuti idonei potranno utilizzare il logo della campagna e lo starter kit con materiali da utilizzare per eventi e campagne di sensibilizzazione. ENEA darà ampia visibilità a tutte le iniziative sui propri canali web e social.Fra le iniziative per sensibilizzare il grande pubblico è prevista anche la diffusione sui social media a partire dal 4 novembre dello spot storytelling #donnediclassea che racconterà l’efficienza energetica e l’energia attraverso l’esperienza, il linguaggio, lo stile di vita e i consumi di quattro donne: Alessandra Scaglioni, caporedattore di Radio 24; Cristina Sivieri Tagliabue, imprenditrice digitale; Francesca Pucci, communication manager; Ilaria Bertini, direttore del Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell’ENEA. Dopo il recente Festival di Venezia, lo spot sarà presentato anche a Milano il 22 novembre nell’ambito della rassegna Oil Free promossa dall’Associazione Repubblica del Design.