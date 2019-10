Generali torna title sponsor della Maratona di Milano

Generali

(Teleborsa) -title. La competizione internazionale, giunta alla XX edizione, si svolgerà il 5 aprile 2020 nel centro del capoluogo lombardo edfondato sui concetti di qualità della vita, creazione di servizi, sostenibilità ed energie rinnovabili., l'iniziativa che unisce le potenzialità del settore sociale a quelle di Generali a livello globale e che punta ad avere un impatto di lungo termine nelle vite delle persone più vulnerabili e attivare i loro talenti. Grazie a Ora di Futuro, il progetto di The Human Safety Net in Italia a favore delle Famiglie, verrà realizzata una gara di solidarietà a favore delle onlus partner del progetto.: "La Milano Marathon è un evento sportivo che abbraccia la città: non solo sport e partecipazione, ma condivisione e solidarietà. Per questo, condividendola con le nostre persone, affinchè al messaggio di una vita sana da perseguire anche attraverso lo sport si accompagni quello di un evento positivo, aperto a tutti, sostenibile".Inoltre, Generali proseguirà con il progetto di attività di preparazione atletica alla maratona, iniziato nel 2019, dedicato ai propri dipendenti.A Piazza Affari il titolo segna un negativo dell'1,23%.