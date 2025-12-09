Rialzo controllato per le Borse europee, clima di cautela in attesa della Fed

(Teleborsa) - Partenza perlopiù in denaro per i mercati finanziari del Vecchio Continente
. Ben intonato il FTSE MIB
, sostenuto dai titoli bancari. Prevale un clima di cautela prima dell’ultima riunione dell’anno della Federal Reserve, che inizierà oggi e si concluderà domani. Gli operatori prevedono ampiamente che la banca centrale taglierà ulteriormente i tassi di interesse. Lato BCE, invece, ora la scommessa è di un rialzo dei tassi da parte della Bce, "piuttosto fiduciosa
" in questo senso, è il membro del Comitato Esecutivo Isabel Schnabel.
Sul fronte macro, torna a salire - e lo fa più delle attese - il surplus della bilancia commerciale tedesca
. Nel mese di ottobre 2025 si è registrato un avanzo corretto dagli effetti del calendario, pari a 16,9 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 15,3 miliardi di settembre. Il dato è superiore anche alle stime degli analisti che erano per un avanzo di 15,9 miliardi.
Tra i titoli interessati da annunci, Stellantis
ha avviato una collaborazione con Bolt
, piattaforma di mobilità leader in Europa, per esplorare insieme lo sviluppo e la diffusione di veicoli a guida autonoma di livello 4 (senza conducente) per operazioni commerciali in Europa.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,164. L'Oro
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 58,8 dollari per barile.
Avanza di poco lo spread
, che si porta a +77 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,57%. Tra le principali Borse europee
avvio moderatamente positivo per Francoforte
, che sale di un frazionale +0,37%, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e incolore Parigi
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.
Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che mostra una plusvalenza dello 0,74%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
continua la giornata in aumento dello 0,71%.
In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,44%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,28%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Banca Mediolanum
(+2,76%), Generali Assicurazioni
(+1,88%), BPER
(+1,72%) e Nexi
(+1,69%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon
, che ottiene -0,81%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Avio
(+1,76%), Technoprobe
(+1,45%), Carel Industries
(+1,21%) e Banca Generali
(+1,19%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Safilo
, che continua la seduta con -1,05%.
Contrazione moderata per NewPrinces
, che soffre un calo dell'1,02%.
Sottotono Cementir
che mostra una limatura dello 0,67%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti: Martedì 09/12/2025
08:00 Germania
: Bilancia commerciale (atteso 15,9 Mld Euro; preced. 15,3 Mld Euro) Mercoledì 10/12/2025
00:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
02:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,7%; preced. 0,2%)
02:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,1%; preced. -2,1%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, annuale (preced. 1,5%).