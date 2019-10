Risparmio, italiani non ancora tranquilli e sempre troppo inclini alla liquidità

(Teleborsa) - Italiani ancora preoccupati dalla crisi, anche se iniziano a percepire altre emergenze, ad esempio quella climatica, non molto soddisfatti dall'Europa che considerano però un sentiero quasi "obbligato", più tranquilli economicamente risparmiano e consumano di più, ma restano molto inclini alla liquidità, contro la quale si sta muovendo il governo con la Manovra 2020.Sono questi solo alcuni dei passi salienti della consueta, presentata oggi in vista della, che si celebra domani alla presenza del Presidente di Acri, il Presidente di ABI, il Governatore della Banca d’Italia, il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Giornata che quest'anno si focalizza sul tema:L'indagine è come sempre suddivisa in due parti: la prima, comune a tutte le rilevazioni dal 2001 ad oggi, consente di delineare quali siano oggi l’atteggiamento e la propensione degli italiani verso il risparmio, evidenziando i cambiamenti rispetto al passato; la seconda è focalizzata appunto sul tema della sostenibilità, estremamente attuale nelle riflessioni dei cittadini e delle principali istituzioni politiche, economiche e della società civile.- Gli italiani sembrano attraversare un. Vivono la contraddizione di unprecedente (83%) e vede(39%), sia sul piano economico, sia su quello della sostenibilità del modello di sviluppo. Questo dato di contesto si accompagna alla sensazione che lada superare (ci vorranno in media quasi 5 anni) ed è in serio aumento il(39% sono pessimisti circa i prossimi 3 anni, mentre il 24% sono ottimisti); nel contempo si riduce la fiducia riposta nell’economia europea e mondiale- Si percepiscono le contraddizioni legate alla disuguaglianza, alle quali si affianca un’emergenza climatica (per il 59% le due emergenze hanno un uguale importanza). Un altro 20% sottolinea la propria preoccupazione nello specifico rispetto all’ambiente, il 12% si sofferma invece sulle disuguaglianze. Solo per l’8% dei nostri concittadini gli eventi sono nella normalità e non ci sarebbe da preoccuparsi più di tanto.- Rispetto all’Europa, i cittadini hanno reazioni ambivalenti: l'UE di oggi delude (51% non ha fiducia), ma appena si riflette sul futuro si ha la consapevolezza che sarebbe un grave errore uscire dall’Unione Europea (73%) e che l’Euro sarà sempre più vantaggioso col passare degli anni (60%).- La sensazione di incertezza è bilanciata dalla constatazione che – a livello individuale – negli ultimi 4-5 anni le cose siano migliorate, per cui si riesce a vivere il quotidiano con maggiore tranquillità. Per molti italiani la situazione personale è soddisfacente (59%), e vivono con buona o maggiore tranquillità (47%). Migliora la(il 42% delle famiglie riesce a risparmiare) cui si affianca una maggiore(aumentano le spese per i beni semi-durevoli, e si attenua la riduzione per la cura di sé ed il fuori casa). L’incremento maggiore si ha per- Non perde vigore la(63%), sia per indole, sia per trovarsi più preparati in un contesto incerto. Il risparmio viene, quindi, tesaurizzato ancora in gran parte in liquidità, vuoi per una ridotta facilità di trovare un investimento ideale, vuoi per la diffidenza verso norme ed istituzioni che lo tutelano (60% ritiene non sia adeguatamente tutelato).- nella, emerge il desiderio didelle proprie scelte di risparmio (22%). cresce infatti la consapevolezza degli italiani rispetto ai(71% ne ha sentito parlare), e di conseguenza la loro preoccupazione, che determina una volontà di agire in prima persona sia(52% più attento nei consumi), sia(36% più attento negli investimenti). La sostenibilità sembra diventare quasi un prerequisito, piuttosto che un elemento di differenziazione, che in futuro non potrà non essere soddisfatto.