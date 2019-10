Salini Impregilo, controllata Lane si aggiudica maxi contratto in USA

Salini Impregilo

(Teleborsa) - Il Gruppo, attraverso la controllata statunitense, delIl contratto di design-build ha ad oggettoe l'installazione di un, uno dei corridoi più congestionati dello. La commessa conferma la leadership di Lane, attualmente impegnata nella realizzazione di lavori stradali per un valore di quasi un miliardo di dollari nella Carolina del Nord, oltre al contratto, con una quota di 404 milioni dollari per il progetto I-10 Corridor Express Lanes in California e a quello da 253 milioni per la costruzione di una parte del Florida Wekiva Parkway.Lane realizzerà questi lavor, detenendo una. L'avvio del cantiere dovrebbe cominciare nei, perIl Gruppo Salini Impregilo con questo contratto continua a rafforzare la propria presenza negli Stati Uniti, il suo più grande mercato di riferimento per ricavi, e miraad aumentare la propria quota di mercato con nuovi progetti nei settori dei trasporti, dell'acqua e del tunneling.