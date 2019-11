ArcelorMittal annuncia ritiro da ex Ilva, allarme dei Sindacati: "Bomba sociale"

(Teleborsa) - La notizia di giornata, di certo non buona, è che ArcelorMittal ha notificato ai commissari straordinari dell'azienda la vper l'affitto con acquisizione delle attività di, acquisite secondo l'accordo chiuso il 31 ottobre."Apprendiamo la notizia della volontà di ArcelorMittal di comunicare ai commissari la volontà di recedere il contratto. Significa che partono da oggi i 25 giorni per cui lavoratori e impianti ex Ilva torneranno all'Amministrazione Straordinaria. Tra le motivazioni principali, il pasticcio del Salva-imprese sullo scudo penale., dice il Segretario nazionale della Fim CislLa decisione di ArcelorMittal èafferma la Segretaria generale della Fiom-Cgil,, in una nota. Per il leader della Uil, Carmelola decisione: senza gli stabilimenti coinvolti, il futuro della nostra economia diventa più incerto".Di, parla la Segretaria generale della Cisl, Annamaria- "La decisione del Governo di eliminare lo scudo penale per i manager di ArcelorMittal Italia, congiuntamente alle decisioni del Tribunale di Taranto sullo spegnimento dell'altoforno, ha portato la società a notificare ai commissari straordinari dell'Ilva la volontà di rescindere l'accordo per l'acquisizione delle attività della maggiore acciaieria italiana. E' la peggiore situazione che poteva profilarsi da quanto lo scorso giugno, proprio nei giorni della nostra assemblea generale a Taranto, si era ipotizzata questa. E' quanto afferma il presidente di Fdermeccanica,"Soluzione che considero assolutamente deleteria - prosegue - da presidente di Federmeccanica ho sempre insistito sulla necessità di creare unSecondo ildopo la marcia indietro di ArcelorMittal l'unica strada è– spiega il Presidente Carlo Rienzi in una nota ufficiale, "mettendo la salute dei residenti come interesse primario,Ilintanto, ha chiesto al Premier