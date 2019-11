Intesa Sanpaolo, Fondo pensione inserisce comparto legato a fattori ESG e Climate Change

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Ilintroduce, nell'ambito del comparto "Azionario", un, in particolare alche si propone di investire in settori e compagnie che pongono al centro della loro attività fattori di natura ambientale, sociale e di governance. Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione del, stabilendo che il nuovo comparto saràIl comparto sarà: la selezione ha suscitato l’interesse di, che hanno a loro volta propostoi. Il Consiglio, nel luglio scorso, aveva deliberato undi primarie società (DPAM, Insight, Parvest, Mirova). Anche con la selezione dei gestori del nuovo comparto "Cimate change" si è stati particolarmente attenti a considerare l’impegno dei gestori scelti verso queste tematiche, valutando a 360 gradi tutte le iniziative, non solo rispetto ai "classici" criteri ESG e ad un’adeguata reportistica, ma anche rispetto alle iniziative di engagement e a quelle più innovative che valutano l’impatto degli investimenti sul miglioramento complessivo delle condizioni di sistema.Il Fondo, d’intesa con i propri advisor, ha, condivise dal Consiglio, le quali in prospettiva, condurranno il Fondo ad indirizzare sempre più i propri investimenti in ottica ESG, nella convinzione che, nel medio periodo, solo investimenti sostenibili sono destinati a realizzare i migliori risultati per gli aderenti sia in termini di redditività che di rischiosità.Gli investimenti ESG sono uno dei filoni principali su cui investe il Gruppo Intesa Sanpaolo che ha fissato la sostenibilità come obiettivo del Piano di Impresa e, le società di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo. Eurizon è leader in Italia sui fondi ESG secondo i dati Assogestioni con un patrimonio a fine giugno di 6,5 miliardi di euro e un’offerta dedicata che comprende 28 prodotti. Fideuram Investimenti SGR ha ottenuto da PwC la certificazione dell’intero processo di investimento dei prodotti SRI (Investimenti Socialmente Responsabili) secondo i principi ISAE 3000 dell’International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB), lo standard internazionale per la verifica del reporting delle informazioni non economico-finanziarie.