Repubblica Ceca, Papanicolaou (Intesa Sanpaolo): "sosteniamo crescita imprese e territori locali"

(Teleborsa) - “Il nostro Gruppo ha radici in Repubblica Ceca da oltre un secolo e una presenza operativa da più di trent’anni”. Questo il commento di Paola Papanicolaou, Chief della Divisione International Banks di Intesa Sanpaolo in occasione della conferenza “Repubblica Ceca: partner strategico per l'Italia” che si è tenuta ieri a Montecitorio, presso la Camera dei Deputati, organizzata dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca insieme all'Ambasciata della Repubblica Ceca a Roma e l'Ambasciata d'Italia a Praga, con il supporto di VÚB Banka, del Gruppo Intesa Sanpaolo.



"Le relazioni tra Italia e Repubblica Ceca rappresentano un asse economico consolidato e dinamico. Attraverso VÚB Banka continuiamo a rafforzare il nostro impegno, sostenendo la crescita delle imprese e dei territori locali, nell’ambito della strategia internazionale di Intesa Sanpaolo volta a supportare economie e imprese nei diversi Paesi mettendo a sistema la presenza sui mercati locali e una visione europea integrata", ha detto Papanicolaou.

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