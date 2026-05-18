Intesa Sanpaolo, scendono le quotazioni a Piazza Affari

(Teleborsa) - Si muove in perdita il colosso creditizio , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,94% sui valori precedenti.



L'andamento di Intesa Sanpaolo nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell' istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 5,521 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 5,489. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5,468.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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