PharmaNutra brinda: ottiene brevetto Ferro Solido per gli USA

PharmaNutra

(Teleborsa) -, dopo l'Europa, conquista anche gli Stati Uniti d'America. L'azienda farmaceutica fondata nel 2003 dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte ha, infatti, ricevuto la(numero 10,183,077) negli USA, brevetto che avrà validità per 20 anni eAlla base del prodotto di punta dell'azienda, ovvero il SiderAL®, la Tecnologia Sucrosomiale® del Gruppo PharmaNutra rappresenta il risultato di anni di ricerca svolti con l’obiettivo di superare i limiti e le problematiche della somministrazione quotidiana del ferro orale tradizionale, caratterizzato da ridotto assorbimento e scarsa tollerabilità gastrointestinale. Il termine “sucrosomiale” origina dal fatto che il ferro viene veicolato attraverso una tecnologia unica denominata sucrosoma che contribuisce a preservare, trasportare, proteggere e assorbire il ferro.Grazie all’elevato tasso di assorbimento e tollerabilità, frutto di un meccanismo d’azione unico e brevettato da PharmaNutra, gli integratori a base di Ferro Sucrosomiale® sono ormai riconosciuti a livello internazionale come i più efficaci e innovativi del settore, sia nell'ambito medico-scientifico, che dai consumatori.La concessione del brevetto in USA rappresenta un asset determinante per entrare in un mercato strategico per vastità e anche per potenzialità di sviluppo, se si considera che il mercato farmaceutico statunitense è stimato sui 484,9 miliardi di dollari, con aumenti previsti del 4-7% nel quinquennio 2019-2023 (fonte Report Iqvia “The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023”), da cui deriverà un alto tasso di importazioni di principi attivi per rispondere alla elevata domanda interna."L’ottenimento del brevetto per gli Stati Uniti ci apre le porte di un mercato tra i più importanti al mondo e, allo stesso tempo, caratterizzato da normative molto rigide, a testimonianza della estrema valenza scientifica e delle proprietà uniche del nostro Ferro Sucrosomiale® - dichiara, Presidente di PharmaNutra S.p.A. - . Un'attestazione che consente di elevare le nostre potenzialità distributive in un Paese cardine per lo sviluppo internazionale del Gruppo PharmaNutra".