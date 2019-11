Mondo TV, nomina agente licensing per "The Gruffalo" in Italia, Spagna e Portogallo

Mondo TV

(Teleborsa) -, ha annunciato la sua nomina da parte di Magic Light Pictures Ltd, una società con sede nel Regno Unito, come rappresentante per il licensing in Italia, Spagna e Portogallo per la classica creazione di Julia Donaldson / Axel Scheffler "".La deliziosa storia di come un piccolo topo supera in astuzia una creatura intenzionata a mangiarlo è diventato un fenomeno editoriale, chee ha ispirato adattamenti televisivi e cinematografici, spettacoli teatrali e pubblicazioni multiformato.Dopo aver acquisito la rappresentanza di Feisty Pets,. La gestione del licensing in tre importanti mercati europei per un prodotto già molto popolare offrirà una serie di opportunità per la Mondo TV, in particolare in settori quali quelli del giocattolo, dell'abbigliamento, degli articoli da regalo, degli oggetti per la casa, dei prodotti c.d. food cibo e dei prodotti digitali.