MPS, Morelli: "Trattative in corso per maxi cessione NPL. Spero novità tra qualche settimana"

MPS

(Teleborsa) - "Sono in corso discussioni tra Bruxelles e il ministero del Tesoro" per una potenziale maxi-cessione di NPL da parte di. Lo ha confermato l'AD della banca senese,, che auspica in novità "nel giro di qualche settimana".per un esercizio massiccio" sugli NPL che però avrebbe delle implicazioni di carattere "finanziario e industriale che la banca non può fare da sola con le sue forze" - ha spiegato il CEO -.Morelli in conference call, sui risultati dei primi 9 mesi , ha ricordato come già a fine 2019 il Gross NPE ratio sarà inferiore al 12,5%, raggiungendo con due anni di anticipo gli obiettivi concordati due anni fa del 12,9% al 2021. "L'obiettivo è cercare di accelerare il processo di riduzione indipendentemente dal target formale prescritto due anni fa - ha spiegato - perché prima la banca riuscirà a mostrare che può tornare di nuova il linea con i concorrenti su questo fronte meglio sarà per la banca e per i suoi azionisti".