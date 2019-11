Per Alitalia torna in pista Delta Air Lines

Lufthansa

Delta Air Lines

Atlantia

(Teleborsa) -è disposta a scendere in campo, dal punto di vista finanziario, solo in presenza di undi. Lo scenario, ampiamente prospettato nei giorni seguenti alle dichiarazioni di disponibilità della compagnia aerea tedesca a fungere da partner industriale, non è mutato e la mossa di Lufthansa ha avuto il solo effetto dia disposizione per giungere con elementi concreti allaper la presentazione dell’hanno ascoltato l’interesse condizionato di Lufthansa, avendo l’obbligo di recepire i contenuti della proposta, ma i termini appaiono oggettivamente gravosi, a cominciare dale la loro ricollocazione a carico del governo. In più la volontà di recitare un ruolo di equity solo dopo che i conti avranno cominciato a girare in terreno positivo e con la, che in prima istanza acquisirebbe una, disposta a uscire per creare un soggetto completamente privato. In tanti sono concordi nel ritenere che Lufthansa avrebbe dovuto presentare la sua visione la scorsa primavera, ma i tempi e le modalità sono stati dettati soprattutto da ragioni di mercato e da intenzioni di posizionamento., amministratore delegato della compagnia aerea tedesca, non ha usato mezze misure parlando ad alcuni operatori dell’informazione, così come FS a sua volta ha fatto capire che, senza una partecipazione azionaria, qualsiasi partnership commerciale non potrebbe reggere. Resta in piedi, che vede la scelta diquale partner industriale e socio al 10% della Newco da un miliardo di euro, con FS econ il 37,5% a testa e Mef al 15%.