Tonica Milano e gli altri mercati europei

FTSE MIB,

Unicredit

Banco BPM

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

beni per la casa

assicurativo

bancario

utility

alimentare

costruzioni

Unicredit

Moncler

Generali Assicurazioni

Azimut

A2A

Terna

Poste Italiane

Autogrill

Credito Valtellinese

Banca Mediolanum

OVS

Salini Impregilo

Tinexta

IREN

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista iltrainato dalla buona performance dei titoli bancari. In particolare,dopo l'annuncio dei conti dei primi 9 mesi e della cessione dell'intera partecipazione dell'8,4% detenuta in Mediobanca per i risultati societari Sul mercato Forex, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,108. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,42%. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,06%), raggiunge 56,95 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +137 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,09%.avanza dello 0,66%, seguita da+0,25% mentresenza spunti non evidenzia significative variazioni sui prezzi., con ilche sta mettendo a segno un +0,54%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,46%),(+2,42%) e(+2,31%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,54%),(-0,95%) e(-0,94%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+5,53%) grazie alla trimestrale.Ottima performance per, che registra un progresso del 4,10%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,52%.Su di giri(+2,5%).I più forti ribassi, invece, si verificano sulle utilities, come, che continua la seduta con -2,19%.scende dell'1,90%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,59%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,02%),(+3,43%),(+3,01%) e(+2,77%).Giù, invece,-9,16% che ha lanciato un collocamento di nuove azioni da 600 milioni , nell'ambito dell'operazione Progetto Italia, indicato fra 1,4-1,5 euro.Seduta drammatica per, che crolla del 7,12%.Sensibili perdite per, in calo del 2,72%.