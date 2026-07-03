Aprono in frazionale rialzo le Borse europee, Wall Street chiusa per il giorno dell'Indipendenza

(Teleborsa) - Avvio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB , che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Oggi Wall Street rimarrà chiusa per la festività dell’Independence Day. A Milano bene in avvio in particolare Prysmian , su cui JPMorgan ha alzato il TP a 190 euro confermando l'Overweight, Nexi , Saipem e Buzzi . Sotto pressione invece Moncler, Inwit e Cucinelli.



Sul fronte macro, in mattinata verranno diffusi i dati di maggio sulle vendite al dettaglio in Italia e quelli di giugno sugli indici PMI composito e servizi dell'Eurozona.



Intanto, in un'intervista esclusiva pubblicata online sul sito di Les Echos, Christine Lagarde ha detto di non escludere di lasciare la presidenza della Bce prima della fine del mandato, nell'ottobre 2027, per portare "una voce europea" al dibattito presidenziale francese.



Nessuna variazione significativa per l' euro / dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,145. L' Oro , in aumento (+1,17%), raggiunge 4.172,4 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 68,71 dollari per barile.



Invariato lo spread , che si posiziona a +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,68%.



Nello scenario borsistico europeo ben impostata Francoforte , che mostra un incremento dello 0,76%, piccolo passo in avanti per Londra , che mostra un progresso dello 0,37%, e composta Parigi , che cresce di un modesto +0,3%.



Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,58%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,59%, portandosi a 55.452 punti.



Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+0,76%); con analoga direzione, in rialzo il FTSE Italia Star (+0,83%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, tonica Prysmian che evidenzia un bel vantaggio del 2,64%.



In luce Nexi , con un ampio progresso del 2,37%.



Andamento positivo per Saipem , che avanza di un discreto +1,77%.



Ben comprata Buzzi , che segna un forte rialzo dell'1,72%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler , che continua la seduta con -0,86%.



Discesa modesta per Inwit , che cede un piccolo -0,77%.



Pensosa Stellantis , con un calo frazionale dello 0,66%.



Tentenna Brunello Cucinelli , con un modesto ribasso dello 0,70%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Cementir (+2,88%), Danieli (+2,74%), Technoprobe (+2,06%) e LU-VE Group (+1,90%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Safilo , che ottiene -2,96%.



Scivola Rai Way , con un netto svantaggio del 2,07%.



Giornata fiacca per Banco Desio , che segna un calo dell'1,01%.



Piccola perdita per Ferragamo , che scambia con un -0,97%.

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