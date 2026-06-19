Moderati guadagni alla Borsa di Milano in un'Europa debole

(Teleborsa) - Piazza Affari progredisce senza grande slancio
, mentre i principali mercati europei perdono qualche posizione. Chiusa invece la Borsa di New York per il Juneteenth. Il focus resta sulle questioni geopolitiche
con l'annullamento improvviso dei colloqui di follow-up tra USA e Iran previsti per oggi in Svizzera
, che ha alimentato incertezza sulla possibilità di trasformare l'accordo provvisorio in una pace duratura. Il ministero degli Esteri svizzero ha confermato che i colloqui non si sarebbero tenuti come previsto, e la Casa Bianca ha reso noto che il vicepresidente JD Vance non si sarebbe recato in Svizzera, citando questioni logistiche irrisolte.
Sul fronte nazionale, oggi si è concluso il collocamento della prima emissione del BTP Italia Sì
con 8,84 miliardi di euro raccolti e 281.140 contratti registrati. Il tasso minimo garantito definitivo del titolo è confermato sul livello annunciato lo scorso 12 giugno, all’1,60% più il tasso di inflazione nazionale. Il titolo ha data di godimento 23 giugno 2026 e scadenza 23 giugno 2031.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,147. Vendite diffuse sull'oro
, che continua la giornata a 4.149,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,93%), raggiunge 77,31 dollari per barile.
In lieve rialzo lo spread
, che si posiziona a +70 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,68%. Tra i listini europei
piatta Francoforte
, che tiene la parità, fiacca Londra
, che mostra un piccolo decremento dello 0,35%, e discesa modesta per Parigi
, che cede un piccolo -0,55%.
Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,31%, proseguendo la serie positiva iniziata l'11 di questo mese; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 55.609 punti.
In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,25%); come pure, in frazionale calo il FTSE Italia Star
(-0,43%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Prysmian
(+3,69%), Fincantieri
(+3,39%), ENI
(+2,37%) e Saipem
(+2,37%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Brunello Cucinelli
, che ha archiviato la seduta a -3,55%.
Scivola Ferrari
, con un netto svantaggio dell'1,87%.
In rosso Moncler
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,75%.
Spicca la prestazione negativa di Inwit
, che scende dell'1,62%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, BFF Bank
(+3,17%), OVS
(+3,05%), El.En
(+2,97%) e Pharmanutra
(+2,62%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Reply
, che ha chiuso a -6,05%. Italmobiliare
scende del 2,20%.
Calo deciso per Sesa
, che segna un -1,96%.
Sotto pressione WIIT
, con un forte ribasso dell'1,95%.