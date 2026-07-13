Mercati europei deboli, Milano si allinea

(Teleborsa) - Piazza Affari chiude la seduta senza grande slancio, in linea con la cautela dei principali mercati europei, a causa dell'escalation della guerra in Medio Oriente. Sul mercato USA, scambi negativi per l' S&P-500 , mentre cresce l'attesa per le testimonianze di Kevin Warsh, per la prima volta davanti al Congresso in qualità di presidente della banca centrale americana: l'audizione di domani presso la Commissione per i Servizi Finanziari della Camera, sarà preceduta dalla pubblicazione dei dati sui prezzi al consumo USA di giugno mentre, mercoledì, poco dopo la diffusione dei dati sui prezzi alla produzione, Warsh testimonierà davanti a una commissione del Senato.



Sul mercato valutario, poco mosso l' euro / dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,14. Giornata da dimenticare per l' oro , che scambia a 4.013,4 dollari l'oncia, ritracciando del 2,38%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 4,46%.



In forte calo lo spread , che raggiunge +73 punti base (-4 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,77%.



Tra i mercati del Vecchio Continente senza slancio Francoforte , che negozia con un +0,19%, Londra è stabile, riportando un moderato +0,01%; Parigi mostra un frazionale rialzo dello 0,31%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB , che termina a 52.809 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share , che si porta a 55.477 punti.



Tra i best performers di Milano, in evidenza ENI (+3,88%), Inwit (+2,56%), Brunello Cucinelli (+2,39%) e Stellantis (+1,99%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Leonardo , che ha chiuso a -1,29%.



Si muove sotto la parità Prysmian , evidenziando un decremento dell'1,26%.



Contrazione moderata per Avio , che soffre un calo dell'1,20%.



Sottotono Amplifon che mostra una limatura dell'1,00%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, D'Amico (+5,42%), Banca Ifis (+4,51%), GVS (+4,15%) e Ariston Holding (+3,67%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Technogym , che ha terminato le contrattazioni a -1,74%.



Soffre Maire , che evidenzia una perdita dell'1,67%.



Preda dei venditori BFF Bank , con un decremento dell'1,56%.

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