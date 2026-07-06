Mercati cauti, focus su vertice Nato. Milano si allinea, brilla Fincantieri

Rally di Leonardo e Avio in vista dell'atteso aumento della spesa militare

(Teleborsa) - Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari. L'attenzione degli investitori è rivolta alla stagione delle trimestrali, con il focus sui risultati finanziari del settore dell’intelligenza artificiale: domani saranno pubblicati i conti del produttore di chip Samsung.



Sul fronte societario, occhi a Piazza Affari sul titolo Fincantieri che vola dopo l'annuncio di 4 acquisizioni nella subacquea. Ben impostati anche Leonardo e Avio che beneficiano anche dell'atteso aumento della spesa militare. A tal proposito si guarda al vertice Nato ad Ankara, il 7 e 8 luglio. Sul listino milanese, le banche restano sotto osservazione in vista degli sviluppi del risiko. Al centro della partita c'è ancora Monte dei Paschi di Siena , diventata il crocevia delle grandi manovre del credito nazionale. Da una parte Intesa Sanpaolo accelera sull'offerta da 30,6 miliardi di euro; dall'altra MPS è chiamata a valutare anche il progetto di aggregazione presentato da Banco BPM . Sullo sfondo resta un tassello destinato a pesare nelle valutazioni delle autorità e del mercato: la partecipazione del 13,3% in Generali detenuta attraverso Mediobanca .



L' Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,142. Prevale la cautela sull' oro , che continua la seduta con un leggero calo dello 0,58%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 68,69 dollari per barile.



Lo Spread migliora, toccando i +76 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,69%.



Tra le principali Borse europee poco mosso Francoforte , che mostra un +0,19%, sostanzialmente invariato Londra , che riporta un moderato -0,12%, e resta vicino alla parità Parigi (+0,16%). Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share , che continua la giornata a 55.580 punti.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Fincantieri (+11,06%), Leonardo (+4,30%), Avio (+3,96%) e Ferrari (+2,43%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Prysmian , che prosegue le contrattazioni a -3,35%.



Giornata fiacca per STMicroelectronics , che segna un calo dell'1,26%.



Piccola perdita per Italgas , che scambia con un -1,02%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, NewPrinces (+2,11%), MFE A (+1,53%), Safilo (+1,43%) e Webuild (+1,41%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Technoprobe , che continua la seduta con -3,29%.



Scivola Tamburi , con un netto svantaggio del 2,96%.



In rosso Comer Industries , che evidenzia un deciso ribasso del 2,34%.

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