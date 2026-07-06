Mercati cauti, focus su vertice Nato. Milano si allinea, brilla Fincantieri
Rally di Leonardo e Avio in vista dell'atteso aumento della spesa militare
(Teleborsa) - Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari. L'attenzione degli investitori è rivolta alla stagione delle trimestrali, con il focus sui risultati finanziari del settore dell’intelligenza artificiale: domani saranno pubblicati i conti del produttore di chip Samsung.
Sul fronte societario, occhi a Piazza Affari sul titolo Fincantieri che vola dopo l'annuncio di 4 acquisizioni nella subacquea. Ben impostati anche Leonardo e Avio che beneficiano anche dell'atteso aumento della spesa militare. A tal proposito si guarda al vertice Nato ad Ankara, il 7 e 8 luglio. Sul listino milanese, le banche restano sotto osservazione in vista degli sviluppi del risiko. Al centro della partita c'è ancora Monte dei Paschi di Siena, diventata il crocevia delle grandi manovre del credito nazionale. Da una parte Intesa Sanpaolo accelera sull'offerta da 30,6 miliardi di euro; dall'altra MPS è chiamata a valutare anche il progetto di aggregazione presentato da Banco BPM. Sullo sfondo resta un tassello destinato a pesare nelle valutazioni delle autorità e del mercato: la partecipazione del 13,3% in Generali detenuta attraverso Mediobanca.
L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,142. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,58%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 68,69 dollari per barile.
Lo Spread migliora, toccando i +76 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,69%.
Tra le principali Borse europee poco mosso Francoforte, che mostra un +0,19%, sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato -0,12%, e resta vicino alla parità Parigi (+0,16%). Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 55.580 punti.
In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Fincantieri (+11,06%), Leonardo (+4,30%), Avio (+3,96%) e Ferrari (+2,43%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Prysmian, che prosegue le contrattazioni a -3,35%.
Giornata fiacca per STMicroelectronics, che segna un calo dell'1,26%.
Piccola perdita per Italgas, che scambia con un -1,02%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, NewPrinces (+2,11%), MFE A (+1,53%), Safilo (+1,43%) e Webuild (+1,41%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Technoprobe, che continua la seduta con -3,29%.
Scivola Tamburi, con un netto svantaggio del 2,96%.
In rosso Comer Industries, che evidenzia un deciso ribasso del 2,34%.
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