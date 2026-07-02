Seduta all'insegna del toro in Piazza Affari, maglia rosa d'Europa

Focus sul lavoro USA

(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto a una pur positiva Europa che ha ripreso forza rispeto a un avvio più cauto. Gli investitori sono in attesa dei dati dal mercato del lavoro negli Stati Uniti, in arrivo oggi pomeriggio, mentre valutano le nuove dichiarazioni del presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, secondo cui le aspettative sull'inflazione si sono attenuate, riducendo così le speranze di un taglio dei tassi.



Seduta in lieve rialzo per l' euro / dollaro USA , che avanza a quota 1,141. L' Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.065,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,41%) si attesta su 67,61 dollari per barile.



Piccolo passo verso l'alto dello spread , che raggiunge quota +78 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,70%.



Tra le principali Borse europee ben impostata Francoforte , che mostra un incremento dello 0,81%, sostanzialmente tonico Londra , che registra una plusvalenza dello 0,47%, e tonica Parigi che evidenzia un bel vantaggio dello 0,75%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che mostra una plusvalenza dell'1,12%; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 54.885 punti.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su Fincantieri , che vanta un incremento del 5,39%.



Effervescente Leonardo , con un progresso del 4,22%.



In luce Inwit , con un ampio progresso del 3,73%.



Andamento positivo per Unicredit , che avanza di un discreto +2,96%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Prysmian , che continua la seduta con -1,96%.



Deludente Nexi , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Moncler , che mostra un piccolo decremento dello 0,74%.



Discesa modesta per STMicroelectronics , che cede un piccolo -0,69%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, D'Amico (+5,30%), CIR (+2,95%), Technogym (+2,56%) e Brembo (+2,51%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Safilo , che continua la seduta con -3,59%.



Sotto pressione Technoprobe , con un forte ribasso del 2,49%.



Soffre Ferragamo , che evidenzia una perdita del 2,44%.



Preda dei venditori Carel Industries , con un decremento del 2,02%.

Condividi

```