In rosso i listini europei con petrolio in netto rialzo e sfiducia sul tech

(Teleborsa) - Si muove in calo Piazza Affari, in linea con le altre principali Borse europee. Fa eccezione Londra che chiude la seduta in leggero rialzo sulla nomina di Andy Burnham a leader del Partito Laburista e da lunedì quindi nuovo Primo Ministro britannico. Wall Street, intanto, prosegue gli scambi in rosso, con l' S&P-500 che arretra dello 0,71%.



Il focus degli investitori resta sulle tensioni in Medio Oriente – dopo la sesta notte consecutiva di attacchi reciproci tra Usa e Iran – e sul nuovo balzo del prezzo del petrolio, con il Brent che oggi ha superato gli 86 dollari con un guadagno di circa il 3%. Ad influenzare il sentiment c'è però anche la sfiducia nel settore tech, con l'ondata di vendite sui chip che ha caratterizzato anche la seduta odierna.



A Piazza Affari il cambio di visione sul settore ha colpito Stm e Prysmian che hanno zavorrato il principale indice milanese. Male il settore bancario: giù UniCredit nonostante i colloqui in programma con il governo tedesco per Commerzbank , così come Mps il giorno dopo che il cda ha fatto sapere di ritenere troppo bassa l'offerta di Intesa Sanpaolo mentre continuerà a valutare quella di Banco Bpm .



Nessuna variazione significativa per l' euro / dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,144. Seduta positiva per l' oro , che sta portando a casa un guadagno dell'1,05%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,31%.



Lo Spread peggiora, toccando i +82 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,93%.



Tra le principali Borse europee giornata fiacca per Francoforte , che segna un calo dello 0,34%, giornata moderatamente positiva per Londra , che sale di un frazionale +0,27%, e piccola perdita per Parigi , che scambia con un -0,47%.



Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dello 0,94%: il principale indice della Borsa di Milano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il FTSE Italia All-Share , che scivola a 54.548 punti.



In ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,89%); come pure, in rosso il FTSE Italia Star (-0,73%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Terna (+2,88%), ENI (+2,53%), Leonardo (+2,30%) e Snam (+1,70%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Prysmian , che ha archiviato la seduta a -4,53%.



In perdita STMicroelectronics , che scende del 4,00%.



Sotto pressione Buzzi , con un forte ribasso del 3,24%.



Soffre Stellantis , che evidenzia una perdita del 3,12%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Sesa (+6,88%), Acea (+2,40%), IREN (+1,03%) e Intercos (+0,91%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Revo Insurance , che ha archiviato la seduta a -7,41%.



Pesante D'Amico , che segna una discesa di ben -5,41 punti percentuali.



Preda dei venditori Technoprobe , con un decremento del 3,78%.



Si concentrano le vendite su Philogen , che soffre un calo del 3,40%.

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