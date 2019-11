Iren, crescita a doppia cifra dei ricavi

Iren

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso i primi 9 mesi del 2019 condi euro in incremento del 13% grazie prevalentemente "al contributo derivante dalla maggior vendita e produzione di energia elettrica oltre che all’ampliamento del perimetro di consolidamento".Escludendo gli effetti straordinari positivi non ricorrenti verificatisi nel 2018, pari a circa 87 milioni di euro (60 milioni di certificati energetici e 27 milioni di certificati verdi idroelettrici), ilè pari a 675 milioni di euro e risulta in incremento di 56 milioni, mentre lattestatosi a 191 milioni di euro balza di 20 milioni di euro.che, al netto degli elementi straordinari e non ripetibili dello scorso anno, hanno registrato un Ebitda in crescita di 56 milioni - ha dichiarato. Il Gruppo ha ulteriormente confermato non solo l’efficacia nella gestione operativa, supportata da tutte le direttrici strategiche, ma anche nella gestione finanziaria che ha visto una riduzione degli oneri finanziari del 10%, oltre ad un rafforzamento degli indici finanziari e del profilo di liquidità a seguito della cessione della partecipazione in OLT"