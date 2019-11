Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

finanziario

informatica

utilities

beni di consumo secondari

DOW

United Health

Goldman Sachs

Exxon Mobil

Walgreens Boots Alliance

Coca Cola

Pfizer

Procter & Gamble

Baidu

Discovery

Discovery

Qualcomm

Tripadvisor

Activision Blizzard

Bed Bath & Beyond

Gilead Sciences

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,66% a 27.674,8 punti; sulla stessa linea, loprocede a piccoli passi, avanzando a 3.085,18 punti. Guadagni frazionali per il(+0,29%), come l'S&P 100 (0,4%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,58%),(+0,67%) e(+0,67%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,35%) e(-0,56%).Al top tra i(+2,86%),(+2,37%),(+2,23%) e(+2,11%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,46%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,95%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,89%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,58%.Al top tra i, si posizionano(+13,54%),(+12,03%),(+11,24%) e(+6,32%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -22,43%.In caduta libera, che affonda del 3,21%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,64 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,19%.