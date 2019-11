Unipol, bene i primi nove mesi

Unipol

BPER

(Teleborsa) -chiude i primi nove mesi del 2019, con unconsolidato normalizzato pari a 577 milioni di euro, in crescita (+14,6%) rispetto al risultato normalizzato a perimetro omogeneo di 503 milioni del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.Il risultato netto consolidato reported è invece pari a 923 milioni di euro, rispetto agli 843 milioni dell'esercizio precedente.Il risultato - spiega la società in una nota - "comprende anche gli effetti positivi derivanti dal primo consolidamento con il metodo del patrimonio netto del Gruppo(pari a 413 milioni di euro) e l'onere straordinario derivante dalla sottoscrizione, nel terzo trimestre 2019, degli accordi con le Organizzazioni Sindacali per il Fondo di Solidarietà ed altre forme di incentivazione all'esodo pari a circa 67 milioni di euro (88,5 milioni al lordo delle imposte)".Al 30 settembre la, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si attesta a 10.008 milioni di euro con una variazione del 14,5% rispetto al 30 settembre 2018 (8.740 milioni).