Barclays incrementa i target price su Generali e Unipol

(Teleborsa) - Barclays ha incrementato a 28,50 euro per azione (dai precedenti 28 euro) il target price su Generali , colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset management, confermando la raccomandazione "Underweight" sul titolo. TP rivisto al rialzo anche per Unipol , a 22 euro dai 21 precedenti, con rating "Overweight" confermato.



La revisione è arrivata all'interno di un report sul settore europeo delle assicurazioni, dove viene commentato che i risultati del quarto trimestre 2025 sono stati positivi, seppur marginalmente, con una maggiore visibilità sugli utili delle compagnie assicurative in un momento in cui il mercato era alla ricerca di beni difensivi. Il ramo vita rimane il sottosettore preferito di Barclays, poiché i fondamentali restano positivi e le preoccupazioni sul credito privato sono esagerate. Al contrario, credono che il ramo danni retail sia vulnerabile a una disruption molto reale, non solo percepita, dell'intelligenza artificiale, attraverso una maggiore trasparenza dei prezzi e una potenziale disintermediazione.



Tra gli altri titoli, target price abbassato a 118 CHF (da 119) su Swiss Re (Underweight) e a 606 euro (da 613) su Munich Re (Overweight), alzato a 239 euro (da 233) su Hannover Ruck (Underweight).







(Foto: by rawpixel on Unsplash)

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