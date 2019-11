illimity Bank, risultato 3° trimestre negativo per 6,8 milioni euro

illimity Bank

(Teleborsa) -ha chiuso il terzo trimestre con un, portando il risultato netto dei primi novi mesi del 2019 a 18,2 milioni di euro, in linea con quanto previsto dal piano industriale.Sul fronte dei risultati economici, elemento significativo del terzo trimestre è ladovuta, come anticipato, alla crescita dei volumi nell’ultima parte del trimestre precedente e nei mesi estivi. Ilnel terzo trimestre 2019 si attesta a 13,8 milioni di euro, in crescita significativa), mentre ilraggiunge 16,4 milioni di euro, inrispetto al secondo trimestre.La forte crescita nei volumi di business, lo slancio nella diversificazione delle fonti di funding e l'accelerazione nei ricavi conseguiti nel terzo trimestre ci rendono fiduciosi di avere superato i rischi tipici delle fasi di startup in linea con la traiettoria prevista nel piano industriale", ha dichiarato il CEOLa banca guidata da Corrado Passera ha riportato unatotali, che a settembre 2019 hanno raggiunto i. All’interno di questo aggregato, ihanno mostratoa 1,26 miliardi di euro, valore più che doppio rispetto allo stock di inizio anno, con un significativo contributo da parte di tutte le linee di business.Il terzo trimestre ha visto inoltre confermata la dinamicità commerciale di illimity che,in settembre 2018 a fine ottobre 2019 ha(crediti acquistati o erogati). Tale dato, unitamente alla robusta pipeline dei prossimi mesi, conferma pertanto la traiettoria di crescita dei volumi prevista dal piano industriale 2018-2023.Nel terzo trimestre si è inoltre conclusa la fase di costruzione di illimity con i, che in soli due mesi ha, distribuiti fra conti deposito e conti correnti, e conta"Con il lancio della banca diretta digitale, che ha riscosso un successo superiore alle nostre aspettative, si è conclusa la fase di costruzione di illimity, che vede i tre pilastri del proprio modello di business oggi tutti pienamente operativi", ha affermato Passera.