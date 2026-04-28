Norwegian Air riduce la perdita operativa più delle attese nel primo trimestre

(Teleborsa) - Norwegian Air ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un risultato operativo (EBIT) negativo per 220 milioni di NOK, rispetto ai -611 milioni di NOK registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. Gli analisti, in un consensus compilato dalla società, si aspettavano una perdita di 954 milioni di corone. L'utile ante imposte (EBT) è stato negativo per 459 milioni di NOK nel trimestre. I risultati sono stati influenzati positivamente dal rafforzamento della corona norvegese, oltre che dai guadagni derivanti dalle coperture sul carburante per aerei e dalla riduzione del prezzo delle quote ETS dell'UE.



Il gruppo ha trasportato 5,2 milioni di passeggeri nel primo trimestre, di cui 4,2 milioni per Norwegian e 0,9 milioni per Wideroe (compagnia aerea regionale norvegese).



"Pur essendo lieti di constatare che la domanda complessiva rimane incoraggiante, ci troviamo ad operare in un mercato complesso e imprevedibile, caratterizzato da incertezza economica e politica - ha dichiarato il CEO Geir Karlsen - Nonostante ciò, abbiamo registrato un andamento positivo nel primo trimestre, con operazioni di volo stabili e affidabili e un buon controllo dei costi".



"Ci avviamo verso la stagione estiva con un ottimo slancio, trainati da un trend di prenotazioni positivo e costante nelle principali aree del nostro network", ha aggiunto.

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