Air France-KLM, ricavi +4,4% e risultato operativo negativo nel 1° trimestre

(Teleborsa) - Air France-KLM ha chiuso il primo trimestre con ricavi in aumento del 4,4% su base annua a 7,5 miliardi di euro, trainati dalla crescita dei passeggeri. I ricavi unitari a valuta costante sono cresciuti del 3,4%, per effetto anche della riduzione della capacità operata a marzo a seguito del conflitto in Medio Oriente, mentre la capacità nel trimestre è cresciuta del 4%.



L'aumento del prezzo del carburante dall'inizio del conflitto in Medio Oriente - sottolinea la compagnia d'oltralpe - non è visibile nel primo trimestre a causa di un ritardo nella determinazione dei prezzi.



Il risultato operativo è risultato negativo per 27 milioni di euro, ma in miglioramento di 301 milioni di euro rispetto all'anno precedente.



Solida performance del flusso di cassa: il flusso di cassa libero operativo rettificato ricorrente è risultato positivo per 0,9 miliardi di euro, in aumento di 0,1 miliardi di euro su base annua. Leva finanziaria (rapporto debito netto/EBITDA corrente) pari a 1,5x. Solida liquidità disponibile pari a 10,6 miliardi di euro a fine marzo 2026.



Le previsioni per l'esercizio 2026 sono state riviste alla luce dell'attuale incertezza geopolitica: aumento della capacità produttiva tra il +2% e il +4% rispetto al 2025 (precedentemente tra il +3% e il +5%), aumento del costo unitario tra 0% e il +2%, investimenti netti in conto capitale inferiori a 3 miliardi di euro (precedentemente circa 3 miliardi di euro), rapporto di indebitamento tra 1,5x e 2,0x (invariato).

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