Dexelance, ricavi trimestrali salgono a 84,4 milioni di euro (+17,1%) ma risultato organico negativo

(Teleborsa) - Dexelance , gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma quotato su Euronext Milan, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi a 84,4 milioni di euro (+17,1%), principalmente grazie all'ingresso di Mohd nel perimetro di consolidamento da fine settembre 2025, che ha avviato l'anno con una crescita di circa il 10%. I ricavi organici sono invece in calo del 10,6%, penalizzati dalla flessione del comparto Luxury Contract (-15% circa) per effetto di una stagionalità inversa rispetto agli esercizi precedenti, con i progetti attesi più concentrati nel secondo semestre.



Furniture (-15%) e Lighting (-9%) hanno risentito della diversa distribuzione temporale dei progetti, mentre Kitchen&Systems si è mantenuto stabile.



Le esportazioni si sono mantenute intorno al 77% dei ricavi. L'EBITDA è salito a 5,7 milioni (da 5,3 milioni), con un margine al 6,7%. Il risultato netto è stato negativo per 3,8 milioni (-2,6 milioni nel primo trimestre 2025), mentre il risultato netto adjusted si è attestato a -0,2 milioni. La posizione finanziaria netta incluso IFRS 16 è pari a 150,5 milioni.



Il CdA di Dexelance ha inoltre deliberato un aumento di capitale in opzione fino a 50 milioni di euro, con abbinamento gratuito di warrant triennali, e un ulteriore aumento da 20 milioni a servizio dell'esercizio dei warrant. L'operazione è già coperta da impegni irrevocabili per circa 27,5 milioni, cui si aggiungono ulteriori disponibilità e intenzioni per 8,9 milioni.



Tra i sottoscrittori impegnati figurano Investindesign e Tamburi Investment Partners, Fourleaf (controllata dal consigliere Michele Gervasoni), complessivamente al 36,64% del capitale, oltre a 12 azionisti esistenti (17,01% del capitale), il Presidente Esecutivo Andrea Sasso e l'AD Giorgio Gobbi. I manager di Mohd e Cubo Design hanno comunicato l'intenzione di partecipare per almeno 1 milione ciascuno.

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