KME, 2025 in perdita con oneri finanziari della capogruppo. Ricavi +11,9%

(Teleborsa) - KME Group , holding di partecipazioni diversificate quotata su Euronex Milan, ha chiuso il 2025 con ricavi al netto dei costi della materia pari a 558,3 milioni di euro, rispetto a 499 milioni dell'anno precedente, con un incremento dell'11,88%. Il livello dell'EBITDA è invece stato pari a 73,9 milioni di euro, rispetto a 93,9 milioni dell'anno precedente, con un decremento del 21,3%. Il risultato netto ante svalutazioni ed impatto IFRS della parte industriale è negativo per 2,7 milioni di euro. Su tale risultato incidono poi gli oneri finanziari della Capogruppo.



Il risultato netto complessivo, ante impatto valutazioni IFRS magazzino, è negativo per 34,3 milioni di euro: è in larga parte ascrivibile agli oneri finanziari della capogruppo essendo il risultato dell'attività industriale in sostanziale pareggio (il risultato netto complessivo IFRS è negativo per 68 milioni di euro per effetto delle valutazioni IFRS delle rimanenze di magazzino).



Il Gruppo presenta al 31 dicembre 2025 una Posizione Finanziaria Riclassificata Consolidata pari a 331,6 milioni di euro. Tale grandezza non considera le passività finanziarie ai sensi dell'IFRS 16, inclusive di quelle derivanti da operazioni di sale and lease back, e gli strumenti finanziari valutati a fair value.



KME Group segnala anche le principali operazioni straordinarie: completata ad aprile 2026 la cessione di Culti Milano , con corrispettivo complessivo di 45,8 milioni di euro (38,3 milioni in cash e impiego di 7,5 milioni in azioni privilegiate emesse dall'acquirente con rendimento annuo fisso del 12%); siglati accordi con Paragon e Apollo per il riacquisto della partecipazione detenuta in Cunova, il trasferimento a Cunova del business aerospace e delle attività di fonderia della sub-holding KME Germany e il rifinanziamento del debito senior secured di Cunova di euro 170 milioni. Il completamento dell'operazione, previsto entro la prima metà del 2026, porterà un valore totale per KME di circa 250 milioni di euro, dei quali 75 milioni di corrispettivo in cash e 180 milioni di partecipazione nel nuovo gruppo Cunova.

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