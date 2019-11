Saipem sigla accordo cooperazione strategica con Daewoo E&C

Saipem

(Teleborsa) -, finalizzata alla cooperazione neled alla selezione di opportunità a livello globale.Combinando le rispettive risorse e competenze e sfruttando le complementarietà nell'ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) di impianti a terra, le due società potrannocon l'obiettivo diper i propri clienti., Chief Operating Officer della divisione Onshore E&C di Saipem, ha commentato: "Questo accordo strategico con Daewoonei progetti di elevata rilevanza, in particolare nel GNL, e la nostra comprovata esperienza operativa nel realizzare gli obiettivi societari dei nostri clienti in tutto il mondo". "Il GNL - ha aggiunto - èe stiamo focalizzando l’attenzione su di esso per consolidare le nostre attività ed i risultati dell’E&C onshore".Attraverso questo accordo strategico con Saipem, società di ingegneria riconosciuta a livello internazionale, la nostra indiscussa capacità nella costruzione nel campo del GNL è stata riconosciuta in tutto il mondo", ha affermato, Chief Operating Officer della divisione E&C Plant di Daewoo, ricordando che "lo scorso settembre, la joint venture tra Daewoo E&C e Saipem è stata individuata come miglior offerente per il".