UE e USA firmano accordo strategico sulle materie prime critiche

(Teleborsa) - L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno firmato un Memorandum of Understanding sulla partnership strategica per le materie prime critiche e concordato un Piano d'Azione congiunto per la resilienza delle catene di approvvigionamento. La firma è avvenuta a Washington tra il Commissario UE per il Commercio e la Sicurezza Economica Maros Šefcovic e il Segretario di Stato americano Marco Rubio, con la partecipazione anche del Rappresentante per il Commercio Jamieson Greer.



Il MoU, sedicesimo strumento bilaterale dell'UE sulle materie prime critiche, formalizza la cooperazione sull'intera catena del valore, dall'esplorazione all'estrazione, dalla lavorazione al riciclo, includendo sostegno all'innovazione, agli investimenti e alla mappatura geologica. Il Piano d'Azione delinea invece un percorso verso una possibile iniziativa commerciale plurilaterale con partner globali, esplorando strumenti quali prezzi minimi con aggiustamento alla frontiera, mercati basati su standard, sussidi al differenziale di prezzo e accordi di offtake. La cooperazione includerà anche lo sviluppo di standard comuni per estrazione e riciclo, strategie di stoccaggio e meccanismi di risposta rapida alle disruption nelle forniture.



Entrambe le iniziative danno seguito agli impegni assunti al Critical Minerals Ministerial del 4 febbraio 2026 a Washington, al quale aveva partecipato anche il Giappone, e alla Dichiarazione congiunta UE-USA del 21 agosto 2025. Il lavoro proseguirà nei principali forum internazionali, tra cui il G7 e il Forum on Resource Geostrategic Engagement (FORGE).



Stéphane Séjourné, Vicepresidente Esecutivo per la Prosperità e la Strategia Industriale, ha commentato: "L'accesso sicuro e sostenibile alle materie prime critiche è vitale per la competitività e la resilienza dell'economia dell'UE. Il MoU con gli Stati Uniti è il sedicesimo strumento bilaterale dell'UE sulle materie prime critiche. Insieme, questi MoU costituiscono una parte significativa della nostra strategia per ridurre le dipendenze, favorire l'innovazione e garantire che le nostre catene di approvvigionamento siano resilienti di fronte alle disruption globali. Lavorando insieme con i partner di tutto il mondo, possiamo plasmare mercati equi e trasparenti che avvantaggino le nostre economie e le nostre industrie".



"È incoraggiante vedere la cooperazione UE-USA sulle materie prime critiche prendere forma concreta – ha aggiunto Maroš Šefcovic, Commissario per il Commercio e la Sicurezza Economica –. La visione c'è, ora il vero test è l'esecuzione, trasformando le ambizioni condivise in progetti concreti. Questo definirà il nostro successo. Le materie prime critiche sono al centro di ogni industria orientata al futuro — la resilienza è quindi inevitabile e affrontare le vulnerabilità un imperativo".

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