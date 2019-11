Segno meno per il comparto telecomunicazioni in Italia (-1,02%), scambi negativi per Telecom Italia

indice del settore telecomunicazioni

(Teleborsa) - Calo per l'che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'Ilscivola a quota 11.979,2 di 123,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 303, dopo che in principio era 304.Tra ledi Piazza Affari dell'indice telecomunicazioni, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,17%.Tra ledi Milano, contenuto ribasso per, che mostra una flessione dello 0,73%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,71%.