Gualtieri: Ilva deve continuare a produrre, tema non è nazionalizzazione

(Teleborsa) - La questione della nazionalizzazione dell' Ilva "non è il tema all'ordine del giorno,". Lo ha sottolineato il, precisando che il governo vuole che "Ilva continui a produrre ed è impegnato collegialmente per conseguire quest'obiettivo".Il Governo ed in prima persona il- ha riferito Gualtieri - sta conducendo un "lavoro molto importante perché attribuisce grande importanza" alla vicenda. Occorre - ha avvertito il titolare di Via Venti Settembre - "impegnarsi per garantire il conseguimento degli obiettivi del piano industriale e ambientale che spettano a Mittal, quindidi cui un Paese a vocazione manifatturiera ha bisogno".