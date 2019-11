Gualtieri: "Segnali incoraggianti PIL". In Manovra modifiche a plastic tax e auto aziendali

(Teleborsa) - Arrivanoa e la stima delper il prossimo anno. Lo ha affermato il ministro dell'Economia,, in occasione di un'audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla, sottolineando che il governo è pronto a migliorare il testo insieme al Parlamento in particolare sulla tassa sulle auto aziendali e sulla plastic tax.Gualtieri ha, quindi, sottolineato che sesui mercati potrà "perseguire unstimabile innel quadriennio 2019-22" grazie ai risparmi sullai. La manovra, ha detto, ha determinato una percezione dicosì come "testimoniato dal calo dello spread" che produrrà un "risparmio di 2,7 miliardi per l'anno in corso e 6,7 miliardi nel 2020"."A fronte di unagli indicatori di economia italiana, se da un lato risentono del quadro globale, hanno recentemente mostrato segnali incoraggianti - ha osservato il ministro - ie questo consentirebbe di migliorare il dato di crescita 2019 rispetto alla previsione della Nadef a 0,1% ma dovrebbe dar luogo a un, quindi lo 0,6% stimato appare ampiamente raggiungibile e ci permette di proiettare una crescita negli anni successivi all'1%".Il titolare di via Venti Settembre ha quindi aperto anel corso dell'iter parlamentare. "Difendo i principi della manovra e auspico che il lavoro parlamentare, verso il quale il governo ha rispetto e grande disponibilità al dialogo e al confronto, possa migliorarla", ha detto Gualtieri. In particolare, da migliorare sono le norme sullee laQuest'ultima "deve essere migliorata, riformulata in modo diche abbiamolto importanti sulla", ha affermato il ministro, aggiungendo di aver letto "che sono tecnicamente e totalmente". "Abbiamo avviato una riflessione tecnica, un dialogo con gli operatori del settore e auspichiamo che il Parlamento intervenga per migliorare questa misura - ha aggiunto - mettiamo a disposizione il lavoro che stiamo facendo con gli operatori per, salvaguardando la ratio di un intervento che disincentivi l'abuso della plastica monouso, rimoduli meglio la misura pere su un settore che noi abbiamo forte interesse che investa e mantenga la sua capacità produttiva".Discorso simile vale per le. "Siamo al lavoro per il miglioramento della norma" sulla tassazione delle auto aziendali. "E' una misura che ha una, che deve esserein modo che non abbia un aggravio sulla pressione fiscale sui cittadini", ha osservato il titolare di via Venti Settembre, precisando che occorreIn generale,che instaura un "percorso di, salvaguardando la" e ha garantito che "con un calo della pressione fiscale di 7,1 miliardi rispetto all'anno precedente".