MailUp, risultati positivi per i primi 9 mesi dell'anno

(Teleborsa) - MailUp rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito per prendere visione di alcuni dati economico-finanziari consolidati relativi al terzo trimestre ed ai primi nove mesi dell’esercizio 2019Nel dettaglio, la società ha palesato cherispetto al pari periodo dell’esercizio precedente. Il tasso di crescita del fatturato dei primi nove mesi è superiore al 60% di cui la parte organica rappresenta il 56%.rispetto al dato di pari periodo 2018. Sul totale dei primi nove mesi del 2019 l'EBITDA consolidato supera 3,3 milioni di euro, con un incremento dioltre 0,7 milioni (28%) rispetto ai primi nove mesi del 2018.consolidata al 30 settembre 2019 presenta unla variazione è influenzata dal flusso positivo della gestione operativa, che tuttavia viene più che compensato dalla posta di maggiore indebitamento pari a 4,9 milioni di euro.Matteo Monfredini, Presidente e fondatore di MailUp Group, così commenta i risultati raggiunti: "Siamo molto soddisfatti diarricchire il nostro percorso di trasparenza e comunicazione con gli investitori, iniziando da oggi a comunicare al mercato subase volontaria i risultati trimestrali, in allineamento con quanto previsto dalla migliore prassi di mercato nazionale edinternazionale. Ringrazio sentitamente tutti i dipendenti ed in particolare le persone dell’amministrazione, finanza e controllo perquesto nuovo importante risultato."A Piazza Affari il titolo ha chiuso la giornata segnando un rialzo del 3,17%.