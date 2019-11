Molmed corre in scia risultati boom 9 mesi

Molmed

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che evidenzia un guadagno del 5,76% in Borsa, dopo l'approvazione dei risultati dei 9 mesi. La società ha chiuso il periodo con una perdita netta di 2,4 milioni, più che dimezzata rispetto al rosso di 4,9 milioni al 30 settembre 2018.I ricavi sono in crescita del 28% a 24,8 milioni. Considerati i 3,2 milioni di ricavi relativi a Zalmoxis, la crescita del fatturato derivante dall’attività conto terzi si attesta al 53%, con un incremento nel terzo trimestre del 37% rispetto al pari periodo del 2018. L’Ebitda evidenzia un risultato positivo pari a 190 mila euro, mentre l’Ebit è negativo per 2,3 milioni (-4,6 milioni al 30 settembre 2018)Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,3493 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,3643 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,3407.