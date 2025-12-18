Micron Technology, tiolo apre col botto la seduta in scia previsioni e alla view positiva degli analisti

Micron Technology

Bank of America

(Teleborsa) - Avvio con il botto per le azioni dia Wall Street - al momento +15% a circa 260 dollari - in scia alle previsioni solide del produttore di chip.Micron Technology mercoledì ha riportato, in seguito all’impennata dei prezzi dei chip di memoria dovuta alla scarsità delle forniture e al boom della domanda da parte dei centri dati di intelligenza artificiale. I risultati sono stati trainati dalla forte domanda di prodotti di memoria DRAM e NAND. L’azienda ha anche stabilito un record per i ricavi della High Bandwidth Memory (HBM), con tutta la fornitura di HBM per il 2026 già esaurita.Alla luce di ciò,hanno modificato le loro posizioni su Micron.Tra queste,ha promosso Micron Technology, affermando di vedere ora un ciclo di memoria più forte e duraturo supportato dalla domanda di AI e dalla carenza di offerta. Il broker ha alzato il suo, affermando che l'azienda ha la capacità di generare più di $40 di utili per azione al picco di questo ciclo, circa quattro volte il precedente massimo.BofA ha dichiarato che il suo cambio di visione si basa su due fattori. Il primo è l’aspettativa che il ciclo positivo della memoria si estenderà fino al 2026, con i volumi di memoria ad alta larghezza di banda che dovrebbero triplicare entro il 2028. Il secondo è il bilancio più solido, dato che i margini di free cash flow sono intorno al 30% e una posizione di cassa netta, che dà a Micron la possibilità di riprendere significativi riacquisti di azioni una volta che le restrizioni del CHIPS Act si allenteranno.Dal canto suo,ha aumentato il target price su Micron, mantenendo un. La società ha osservato che la big-tech sta attualmente beneficiando di "prezzi estremamente forti" e prevede che la ristrettezza dell’offerta continuerà fino al 2026 e oltre, nonostante gli sforzi dell’azienda per aumentare la capacità di bit di circa il 20% nel 2026.Sulla base di ciò, Piper Sandler ha aumentato nettamente la stima di ricavi per l’anno fiscale 2026 di Micron a 75 miliardi di dollari e la previsione degli utili per azione a 32,86 dollari.