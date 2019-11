Norwegian, due nuove rotte da Roma a Denver e Chicago

(Teleborsa) - Due, in Colorado, e, in Illinois, firmateper l'. A darne l'annuncio è la stessa compagnia, premiata comesecondo Skytrax.Da martedì 31 marzo, la compagnia collegherà la capitale italiana al Colorado tre volte alla settimana, mentre da mercoledì 3 giugno sarà possibile decollare verso l'Illinois 4 volte alla settimana: iLe due nuove rotte vanno ache, per la prossima estate, potrà contare a Roma su- New York JFK, Los Angeles, San Francisco/Oakland, Boston, Denver e Chicago - per un'offerta"È con grande entusiasmo che annunciamo– afferma, Sales Manager di Norwegian in Italia -. Durante la prossima estate non ci sarà che. Con i nostri collegamenti sarà ancora più facile, infatti, raggiungere alcune tra le più affascinanti città americane con voli comodi e diretti a tariffe davvero competitive"."Accogliamo con grande soddisfazione questo progresso di Norwegian - aggiunge, Head of Airline Traffic Development di Aeroporti di Roma -. Lo sviluppo annunciato consentirà di. Inoltre, favorirà, segnando una crescita dell'8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e confermandosi quindi come primo mercato di lungo raggio da Roma".