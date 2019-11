Unindustria rafforza sinergia tra lavoro e scuola

(Teleborsa) -"Costruisci il tuo futuro: realizza il tuo goal!", non è solo un motto di incitamento verso i giovani, ma il titolo del. L'obiettivo dell'evento è stato quello diUnindustria da tempo si muove per offrire ai giovani maggiori opportunità di successo formativo e professionale, avvicinandoli sempre di più alle reali esigenze aziendali, collegando le scelte formative e professionali dei giovani ai profili richiesti da mondo produttivo ed in continuo cambiamento.Alla presenza di alunni, imprese, Istituzioni, mondo dello sport,futuri in grado di colmare quel gap tra domanda e offerta di lavoro.Dal 2018 Unindustria, sulla spinta di aziende del territorio di Frosinone e Latina, ha lavorato al Progetto di costituzione di un percorso ITS nell'ambito dei profili professionali dell'industria manifatturiera nel territorio di Frosinone, con la nascita il 30 ottobre scorso della prima classe che ha già avviato il corso della neonata Fondazione ITS Meccatronico Lazio.per orientare giovani e famiglie verso una scelta più consapevole ed in linea con le richieste delle imprese. All'interno di questo progetto Unindustria, in collaborazione con Myourjob e attraverso il portale https://myourjob.it , sarà possibile per scuole, famiglie e giovani, visualizzare video-interviste con le imprese associate ad Unindustria rappresentative di Roma e del Lazio, per raccontare ai futuri collaboratori, chi sono le imprese, quali sono i profili professionali di cui hanno maggiormente bisogno, le competenze richieste e il percorso di istruzione più idoneo da intraprendere.