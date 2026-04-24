Luiss Business School: si insedia nuovo Corporate Advisory Board

(Teleborsa) - Si insedia il nuovo Corporate Advisory Board (CAB) della Luiss Business School, chiamato a supportare lo sviluppo strategico della Scuola e a garantire il dialogo costante tra formazione, ricerca e mondo produttivo.



Il Board, composto da leader di aziende nazionali e internazionali individuati tra personalità di comprovata competenza e con percorsi professionali ampi e diversificati, promuove lo scambio di conoscenze, intercetta le tendenze emergenti nei diversi settori e contribuisce alla definizione di un’offerta formativa sempre più coerente con le evoluzioni del mercato globale. Questa connessione è un elemento cardine del posizionamento della Scuola, la cui leadership nell’alta formazione manageriale è riconosciuta a livello internazionale con il triplo accreditamento (EQUIS, AMBA, AACSB). Per raggiungere questo obiettivo, la Luiss Business School aspira a creare un ecosistema di conoscenza, ricerca e innovazione, in cui individui e organizzazioni possano crescere, trasformarsi e generare un impatto positivo sulla società.



La Scuola ha adottato un modello multi-hub distintivo che opera in chiave glocal, interpretando e valorizzando ogni territorio in cui opera e rendendo ogni sede uno spazio di ascolto e dialogo con il contesto economico, culturale e istituzionale in cui è inserito.



“Sono convinto che l’esperienza e la visione dei componenti del Board rappresentino un valore inestimabile per la nostra Scuola. Il loro contributo sarà determinante non solo per arricchire il confronto strategico, ma anche per rafforzare le traiettorie su cui costruiamo lo sviluppo di competenze e conoscenze per tutti i nostri stakeholder, alla luce di innovazione, impatto e responsabilità. Li ringrazio per aver accolto questo incarico e auguro a tutti buon lavoro” dichiara Luigi Abete, Presidente della Luiss Business School.



Il CAB è composto da: Luigi Abete, Presidente, Luiss Business School; Raffaele Oriani, Dean, Luiss Business School; Sonia Bonfiglioli, Presidente e CEO, Bonfiglioli; Carlo Cimbri, Presidente, Unipol Barbara Cimmino, Head of Innovation & Corporate Social Responsibility, Yamamay; Andrea Duilio, CEO, Sky Italia; Melissa Ferretti Peretti, Vicepresidente e Country Manager, Google Italia; Vincenzo Manes, Presidente e CEO, Intek Group; Fabrizio Palermo, CEO e DG, Acea; bSilvia Rovere, Presidente, Poste Italiane; Ninell Sobiecka, Presidente e CEO, L’Oréal Italia

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