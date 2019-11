Acqua alta a Venezia, danni incalcolabili e disagi. Conte: "Situazione drammatica"

(Teleborsa) -letteralmente messa in ginocchio daseconda soltanto ai 194 centimetri raggiunti conDa ore ormai, la città è prigioniera di unache crea paura e disagi tra la popolazione. Un disastro con"Parliamo di centinaia di migliaia di euro", ha detto il sindacoche ha voluto anche ringraziare il Presidente della Repubblicache segue la vicenda con la massima attenzione.Intanto, il Premierè arrivato a Venezia dopo le 18.00, dove è in programma una riunione tecnica nella Centrale operativa comunale. Accompagnato dal Ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, Conte incontrerà il Presidente della Regione Venetoil sindaco di Venezia, il comandante dei vigili del fuocoe il capo della Protezione civile,Proprio il Presidente della Regione del Venetoha inviato al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al Capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, ladello. Nella richiesta, inviata a mezzo di posta certificata, il Governatore fa riferimento al disastro accaduto a Venezia e ai gravi danni subiti anche da altre parti del territorio. Augurandosi una pronta risposta dal Governo, Zaia chiede anche; e "un successivo sostegno economico stante la difficoltà delle Amministrazioni Locali e della stessa Regione a fronteggiare la situazione con misure finanziarie ordinarie, al fine di assicurare le operazioni di soccorso alle popolazioni colpite, attuare gli interventi indifferibili e urgenti necessari a garantire laripristinare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato, e per la ripresa delle normaliSullo sfondo, si sono riaccese lesulla complessa opera ingegneristica -- studiata per scongiurare gli allagamenti duranteNonostante i lavori per la realizzazione siano cominciati nelsotto la presidenza del Consiglio Berlusconi, il(MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) non è stato ancora. Nel Bilancio 2018 del Consorzio Venezia Nuova, il concessionario per la costruzione, la consegna definitiva è stata fissata al