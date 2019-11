Alerion perfeziona acquisto parco eolico Regalbuto in Sicilia

Alerion

(Teleborsa) -comunica che in data odierna (14 novembre 2019) è stato perfezionato il closing relativo all'acquisizione dell’intero capitale sociale della societàche detiene un impianto eolico operativo in Sicilia, nel Comune di(EN),composto da 20 aerogeneratori da 2,5 MW Nordex per una potenza complessiva di 50 MW.Con il perfezionamento dell’acquisto del parco eolico di Regalbuto, Alerion raggiungerà una potenza installata lorda pari a 564 MW, quasi completando il programma di attuazione del Piano Industriale 2019-2021 che prevede per la fine del 2021 il raggiungimento di una potenza installata lorda complessiva del Gruppo di circa 592 MW.